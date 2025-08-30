شائعات وفاة ترامب تجتاح «إكس» بهاشتاج ترامب ميت

انتشرت خلال الأيام الماضية شائعات حول وفاة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة اكس بهاشتاج باللغة الإنجليزية "ترامب-ميت"، مما أثار تفاعلا واسعا، إلا أن هذه الشائعات لم تنشأ بسبب إعلان رسمي بل بسبب شائعات مدعومة ببعض التصريحات السياسية الأخيرة.

وتداولت مواقع إعلامية خبرا مفاده أن انتشار هذا الوسم تزامن مع عطل غير متوقع في البث المباشر الرسمي للبيت الأبيض، والذي عرض رسالة تنص على: "ترقبونا - سنعود مباشرة قريبا".

وبدأ المشاركون في تقصي الحقيقة حول وضع الرئيس الأمريكي بإعادة نشر صور سابقة أظهرت وجود بقع غريبة الشكل على يد ترامب مشبهين إياها ببقع ظهرت على يد الملكة إليزابيث الثانية قبل وفاتها، مما أثار المزيد من التكهنات، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

- مطالب بظهوره في تصوير حي

وفي وقت أكد فيه البعض أن ترامب بخير لكن كثيرين طالبوا برؤيته في تصوير حيّ للتأكد أنه على قيد الحياة بعد أن ابتعد ترامب عن الظهور في الساعات الماضية عن الظهور في صور مباشرة لأخذ قسط من الراحة.

ومع تصاعد الجدل، تداول مغردون مقطع فيديو مفبرك نُسب إلى مسلسل الكرتون الشهير "ذا سيمبسونز"، قيل إنه تنبأ بوفاة ترامب في أغسطس 2025.

- حالة ترامب الصحية

وكان ترامب قد أثار الجدل مؤخرًا بسبب غيابه عن بعض الفعاليات، إضافة إلى ظهوره بكدمات في يده، وهو ما أعاد النقاش حول حالته الصحية، خصوصًا بعد إعلان البيت الأبيض في يوليو إصابته بقصور وريدي مزمن (CVI).

كما استذكر آخرون تصريحات نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس الأخيرة عندما أكد استعداده لتولي رئاسة البلاد "في حال حدوث مكروه للرئيس ترامب".

وأضاف فانس: "واثق جدا من أن رئيس الولايات المتحدة يتمتع بصحة جيدة، وسيكمل ما تبقى من ولايته".

وباتت حقيقة الوضع الراهن للرئيس ترامب غامضة، في انتظار ظهور رسمي أو بيان ينفي هذه الشائعات بشكل قاطع.