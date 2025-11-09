الأردن يرسل 16 شاحنة مساعدات إلى سوريا

• تشمل بيوتا جاهزة ومواد طبية وأدوية، وفق ما أعلنته الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية..



أعلنت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، الأحد، إرسال 16 شاحنة مساعدات إلى سوريا، تشمل بيوتا متنقلة ومواد طبية وأدوية، ضمن جهودها لإغاثة المواطنين الذين يعيشون أوضاعا إنسانية صعبة.

جاء ذلك وفق بيان للهيئة (رسمية)، أشارت فيه إلى تسيير "قافلة مساعدات جديدة باتجاه الأراضي السورية، الأحد، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والقوات المسلحة الأردنية".

وبينت أن القافلة "تضم 16 شاحنة محمّلة بالبيوت الجاهزة والمواد الطبية والأدوية، ضمن جهود المملكة في دعم الأشقاء السوريين وإسنادهم".

ونقلت الهيئة عن أمينها العام حسين الشبلي، قوله: "القافلة تشمل بيوتا مجهّزة للاستخدام مباشرة، لتوفير مأوى آمن للعائلات التي فقدت مساكنها".

ولفت إلى أنها تشمل "شحنة من الأدوية والمستلزمات الطبية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة في عدد من المناطق".

وتأتي هذه المساعدات في ظل تأكيدات أطلقها مسؤولون أمميون نهاية أغسطس الماضي، أن الأوضاع في البلاد "لا تزال هشة للغاية، وأن الأزمة الإنسانية لم تنته بعد".

وذكر الشبلي أنه تم التعاون مع عدد من الجهات "لتأمين هذه التبرعات، وتوزيعها على مستحقيها من قبل الهلال الأحمر السوري في محافظة السويداء (جنوب غرب) ومراكز إيواء النازحين في درعا (جنوب)، ممن تضرروا جراء الأوضاع الإنسانية الصعبة التي خلفتها الأحداث المؤسفة التي كانت شهدتها محافظة السويداء".

وفي يوليو الماضي، شهدت السويداء اشتباكات مسلحة استمرت أسبوعًا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى، قبل أن يُبرم اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ سريانه في 19 من الشهر ذاته.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر 2024 بنظام بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.