كاتب إسرائيلي: حكومة نتنياهو لا تسيطر على الموقف في غزة

قال الكاتب الصحفي الإسرائيلي يوآف شتيرن، إن حكومة بنيامين نتنياهو لا تسيطر على الموقف في غزة إنما الإدارة الأمريكية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة «الجزيرة مباشر»، أن السيطرة الإدارة الأمريكية على ملف غزة تظهر في قضية المساعدات التي تدخل إلى غزة.

وتابع: «نرى ذلك على أكثر من صعيد وهو ربما ما يشمل أيضا هذه النقطة».

وأشار شتيرن إلى الدور الأمريكي قائلا: “الأمريكان لن يقبلوا تجدد المعارك والحرب في غزة بينما الطرف الآخر (الحكومة الإسرائيلية) لم تعلن انتهاء الحرب فالحكومة الرسائل التي تأتي منها إلى الداخل الإسرائيلي تقول قد تتجدد المعارك والحرب”.

وواصل شتيرن أن الحكومة الإسرائيلية على مستوى الداخل لا تستطيع أن تقول إنها لينة أكثر من السابق مع حركة حماس ولهذا السبب تخفي التفاصيل بشأن المجريات في غزة.