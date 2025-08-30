روبيرت ويلسون يضيء افتتاح الدورة 32 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

-كتاب الأدغال آخر عروضه وقدمه بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس

تنطلق فعاليات الدورة الـ32 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، مساء الأول من سبتمبر، حيث يشهد المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة حفل افتتاح استثنائي يتضمن عرضًا احتفاليًا عن مقتطفات من أهم أعمال المخرج العالمي الراحل روبيرت ويلسون، برؤية إخراجية للفنان وليد عوني، ويسبق العرض الرسمي مرور النجوم والضيوف على السجادة الحمراء "ريد كاربت" في السابعة مساء.

كما يشمل حفل الافتتاح تكريم عدد من رموز المسرح من مصر والعالم العربي والدولي.

•عرض انتصار حورس

يتضمن حفل الافتتاح أيضًا عرض "انتصار حورس"، من صياغة دراماتورجية للدكتور محمد سمير الخطيب ورؤية إخراجية للفنان وليد عوني، وهو عمل يحتفي بالرمزية المصرية القديمة ويعكس انتصار الخير والنور على قوى الظلام، عبر لوحات بصرية وحركية مستلهمة من الأساطير الفرعونية التي تجسد ملامح الهوية المصرية في بعدها الحضاري، ويُعد العرض بمثابة احتفاء بتراث مصر الثقافي الممتد من الماضي إلى الحاضر.

• من هو روبيرت ويلسون؟

روبيرت ويلسون "1941 – 2024" مخرج مسرحي أمريكي، يُنظر إليه كأحد أهم رواد المسرح التجريبي في النصف الثاني من القرن العشرين، وعُرف بأعماله البصرية المدهشة التي تمزج بين الفنون الأدائية، والتشكيلية، والموسيقية، مع استخدام الإضاءة والفراغ المسرحي كعناصر درامية قائمة بذاتها، ومن أبرز أعماله "آينشتاين على الشاطئ" (1976) الذي أنجزه بالتعاون مع المؤلف فيليب جلاس، ويُعتبر علامة فارقة في تاريخ المسرح الطليعي، وترك إرثًا مؤثرًا ألهم أجيالًا من المخرجين والفنانين في شتى أنحاء العالم، وكانت آخر عروضه عرض قدمه في مهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس الدورة الماضية بعنوان "كتاب الأدغال".

ويواصل المهرجان، الذي تأسس عام 1988، رسالته كأحد أعرق المنصات العربية والدولية للتجريب المسرحي، حيث يهدف إلى فتح آفاق الحوار بين مختلف المدارس المسرحية من أنحاء العالم، وتعزيز فرص التبادل الثقافي والفني بين الفنانين المصريين والعرب ونظرائهم الأجانب. وتُقام فعالياته هذا العام بمشاركة واسعة من العروض العربية والأجنبية، بالإضافة إلى ندوات فكرية وورش تدريبية وفعاليات موازية تعكس موقع القاهرة كجسر ثقافي عالمي.