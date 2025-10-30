سلسلة لقاءات مع رموز ألمانية لعرضها على التليفزيون الرسمي الألماني يوم افتتاح المتحف المصري الكبير

نظم المكتب الثقافي المصري في برلين، سلسلة من اللقاءات التليفزيونية مع عدد من الرموز الثقافية والفنية البارزة في ألمانيا، للحديث عن أهمية المتحف المصري الكبير وما يمثله افتتاحه لمصر والعالم، في إطار الاستعدادات لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وشهدت اللقاءات مشاركة نخبة من المفكرين ومديري المؤسسات الثقافية الألمانية، الذين عبّروا عن تقديرهم العميق للحضارة المصرية وإعجابهم بالمشروع الثقافي الضخم الذي يجسد وجه مصر الحضاري الحديث.

تضمنت الفعاليات تسجيل لقاء خاص مع مديرة المتحف المصري في برلين، تناولت فيه أوجه التعاون الثقافي بين مصر وألمانيا.

وأشادت بالتجهيزات العالمية للمتحف المصري الكبير الذي يُعد أحد أهم المشاريع الثقافية في القرن الحادي والعشرين.

ومن المقرر أن يتم عرض هذه اللقاءات على شاشتي التلفزيون المصري والألماني يوم الافتتاح الرسمي للمتحف، احتفاءً بهذا الحدث الثقافي العالمي الكبير.

تأتي هذه المبادرة في إطار حرص المكتب الثقافي المصري على تعزيز الحوار الثقافي والتبادل المعرفي بين البلدين، وإبراز دور المتحف في ترسيخ مكانة مصر على خريطة الثقافة العالمية.