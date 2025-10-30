الجيش الإسرائيلي يتسلم من الصليب الأحمر جثتي أسيرين في غزة

- نقلهما إلى معهد الطب الشرعي



أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، تسلمه من الصليب الأحمر الدولي، جثتي أسيرين في قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان مقتضب إن "قواته تسلمت تابوتين يعودان لاثنين من المحتجزين (الأسرى) في غزة، وهما في طريقهما إلى معهد الطب الشرعي".

وفي وقت سابق الخميس، تسلم الصليب الأحمر الجثتين من حركة حماس التي تؤكد دائما أنها تسعى "لإغلاق الملف" وتحتاج وقتا ومعدات متطورة وآليات ثقيلة لإخراج بقية الجثامين.

يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز في 10 أكتوبر الجاري.

وبذلك، تكون حماس أفرجت منذ بدء الاتفاق عن 20 أسيرا إسرائيليا حيا، ورفات 19 أسيرا من أصل 28، معظمهم إسرائيليون، لكن تل أبيب ادعت سابقا أن إحدى الجثث المتسلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

والثلاثاء الماضي، قالت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، إنها تمكنت من انتشال جثتي الأسيرين الإسرائيليين "أميرام كوبر" و"ساهر باروخ" خلال عمليات البحث التي جرت في اليوم نفسه.