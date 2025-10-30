وليد صلاح الدين يطالب بتطبيق النظام الأوروبي في الإنذارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي بتطبيق النظام الأوروبي في الدوري المصري الممتاز بشأن إشهار البطاقات الصفراء.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة الأهلي: "طالما الحكام يسمحون بالالتحامات، إذن فكل لمسة لا تستحق إنذار، مما تسبب في تعطيل لاعبينا مثل مروان عطية أو أحمد نبيل كوكا للإيقاف بسبب كثرة الانذارات".

وأضاف: "أو نعمل مثل الدوريات الأوروبية بعد 5 أو 6 إنذارات وتفكر رابطة الأندية أو اتحاد الكرة المصري في هذا التعديل".

وأتم وليد صلاح الدين تصريحاته قائلًا: "الإنذارات كثيرة بشكل زيادة عن اللزوم رغم السماح بالاحتكاكات".