 وليد صلاح الدين يطالب بتطبيق النظام الأوروبي في الإنذارات - بوابة الشروق
الخميس 30 أكتوبر 2025 8:37 م القاهرة
وليد صلاح الدين يطالب بتطبيق النظام الأوروبي في الإنذارات

الشروق
نشر في: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 8:25 م | آخر تحديث: الخميس 30 أكتوبر 2025 - 8:25 م

طالب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي بتطبيق النظام الأوروبي في الدوري المصري الممتاز بشأن إشهار البطاقات الصفراء.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة الأهلي: "طالما الحكام يسمحون بالالتحامات، إذن فكل لمسة لا تستحق إنذار، مما تسبب في تعطيل لاعبينا مثل مروان عطية أو أحمد نبيل كوكا للإيقاف بسبب كثرة الانذارات".

وأضاف: "أو نعمل مثل الدوريات الأوروبية بعد 5 أو 6 إنذارات وتفكر رابطة الأندية أو اتحاد الكرة المصري في هذا التعديل".

وأتم وليد صلاح الدين تصريحاته قائلًا: "الإنذارات كثيرة بشكل زيادة عن اللزوم رغم السماح بالاحتكاكات".


