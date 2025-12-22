الرئيس الفلسطيني: مستعدون للعمل مع ترامب والوسطاء والشركاء من أجل صنع السلام العادل

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن السلطة مستعدة للعمل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والوسطاء والشركاء؛ من أجل صنع السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الاثنين، أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به اليونان، بمساندة الاتحاد الأوروبي، في تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشدد الرئيس على ضرورة الضغط على الحكومة الإسرائيلية؛ لوقف تقويض مؤسسات فلسطين الوطنية، وتدمير حل الدولتين من خلال التوسع الاستيطاني وإرهاب المستوطنين، والإفراج عن أموالنا المحتجزة، ووقف الاعتداءات على مقدساتنا المسيحية والإسلامية.

وأشار إلى ضرورة التنفيذ العاجل لخطة ترامب، وقرار مجلس الأمن رقم (2803)، من خلال تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان التدفق الفوري للمساعدات الإنسانية من غذاء ودواء ومواد إيواء، ومنع التهجير، والانسحاب الفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الحكومة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية الوطنية من تحمّل مسؤولياتها كاملة، إلى جانب تسريع جهود إعادة الإعمار.

وأضاف: «إن هذه الزيارة الهامة تعكس عمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين»، مؤكدا ما يربطنا من قيم مشتركة في إطار الجوار بالبحر الأبيض المتوسط والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأعرب عن الشكر والتقدير لليونان على مواقفها الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وعلى التزامها الثابت بتحقيق السلام العادل والشامل وفق رؤية حل الدولتين، مثمنا مساعداتها الإنسانية لأهل قطاع غزة.