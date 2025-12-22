تعرف على سجل منتخب مصر في ضربة البداية بكأس الأمم الإفريقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يستهل منتخب مصر مشواره في النسخة الخامسة والثلاثين لمسابقة كأس أمم أفريقيا 2025، بمواجهة زيمبابوي في الجولة الأولى بالمجموعة الثانية التي تضم أيضاً جنوب أفريقيا وأنجولا.

يشارك منتخب مصر في نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة السابعة والعشرين في تاريخه (رقم قياسي)، توج خلالها باللقب 7 مرات (رقم قياسي).

« الشروق» في التقرير التالي ترصد نتائج منتخب مصر في ضربة البداية بكأس أمم أفريقيا.

في 1957 حقق منتخب مصر الفوز على السودان بنتيجة 2-1 في الخرطوم.

في نسخة 1959، حقق منتخب مصر الفوز على إثيوبيا بنتيجة 4- صفر في ملعب النادي الأهلي.

في نسخة 1962، يحقق منتخب مصر الفوز على أوغندا بنتيجة 2-1.

في نسخة 1963 حقق منتخب مصر أكبر فوز في تاريخه بالبطولة القارية على نيجيريا بنتيجة 6-3، وتعتبر المباراة التي شهدت تسجيل أكبر عدد من الأهداف في تاريخ كأس الأمم الإفريقية.

غاب منتخب مصر عن المشاركة في نهائيات 1965 و 1968، قبل أن يعود للمشاركة في نسخة 1970 ويحقق الفوز على غانا بنتيجة 4-1.

وغاب منتخب مصر عن النسخة التالية 1972 ، لفشله في التأهل لكأس الأمم الإفريقية، ليعود في نسخة 1974 التي أقيمت في مصر، وحقق الفوز على أوغندا في مباراة الافتتاح بنتيجة 2-1.

في نسخة 1976 تعادل منتخب مصر في ضربة البداية أمام أوغندا بنتيجة 1-1، وفشل منتخب مصر في التأهل لنهائيات البطولة في 1978.

وفي نسخة 1980، حقق منتخب مصر الفوز على نيجيريا بنتيجة 2-1، وفي نسخة 1982 انسحب منتخب مصر ولم يشارك في البطولة التي أقيمت في ليبيا لأسباب سياسية.

وفي نسخة 1984، عاد منتخب مصر للمشاركة في النهائيات وحقق الفوز على كوت ديفوار بهدف دون رد في ضربة البداية.

وفي نسخة 1986 خسر منتخب مصر في ضربة البداية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالكان أمام السنغال بهدف دون رد في استاد القاهرة.

في نسخة 1988 ، خسر منتخب مصر من الكاميرون في ضربة البداية بكأس الأمم للمرة الثانية على التوالي بهدف دون رد.

وفي نسخة 1990 خسر منتخب مصر من كوت ديفوار بنتيجة 3-1 في ظل المشاركة بالصف الثاني بعد رفض محمود الجوهري المشاركة في البطولة استعداداً لكأس العالم 1990.

وللمرة الرابعة على التوالي يخسر منتخب مصر في ضربة البداية، حيث خسر من زامبيا بهدف دون رد في بداية مشواره بالبطولة القارية نسخة 1992.

وبعد 4 هزائم متتالية في ضربة البداية، حقق منتخب مصر الفوز على الجابون برباعية نظيفة في ضربة البداية في نسخة 1994.

وفي نسخة 1996، خسر منتخب مصر من نظيره الكاميروني بنتيجة 2-1 في ضربة البداية بالبطولة القارية.

وفي نسخة 1988، حقق منتخب مصر الفوز في ضربة البداية على منتخب موزمبيق بثنائية نظيفة.

وفي نسخة 2000 حقق منتخب مصر الفوز على زامبيا بثنائية نظيفة في ضربة البداية بالبطولة.

وفي نسخة 2002 خسر منتخب مصر من نظيره السنغالي بهدف دون رد في بداية مشوار الفراعنة بالبطولة القارية.

وفي النسخة التي أقيمت بتونس 2004 حقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بنتيجة 2-1 في ضربة البداية.

وفي 2006 استضافت مصر البطولة وحققت الفوز على ليبيا بثلاثية نظيفة في المباراة الافتتاحية للبطولة، وفي نسخة 2008 افترس منتخب مصر أسود الكاميرون بنتيجة 4-2 في بداية مشوار الفراعنة بالبطولة.

وفي نسخة 2010 حقق منتخب الفوز على نيجيريا بنتيجة 3-1 في البطولة القارية، وفشل منتخب مصر بعد الثلاثية التاريخية في التأهل للنهائيات 3 نسخ متتالية، 2012 و 2013 و 2015، ليعود في نسخة 2017، ويتعادل مع مالي سلبياً في ضربة البداية.

وفي نسخة 2019 حقق منتخب مصر الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد في ضربة البداية.

وفي نسخة 2021 خسر منتخب مصر من نظيره النيجيري بهدف دون رد، وأخيراً في نسخة 2023 تعادل منتخب مصر مع موزمبيق بنتيجة 2-2 في ضربة البداية.