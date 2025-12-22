إيران تجري تجارب صاروخية في 5 محافظات

أفادت وكالة «فارس» الإيرانية، بإجراء تجارب صاروخية، اليوم الاثنين، في عدة مناطق بإيران.

ووفقًا لمراسل الوكالة للشئون السياسية، تشير الملاحظات الميدانية والتقارير العامة إلى إجراء تجارب صاروخية في 5 محافظات.

وأشار إلى إجراء تجارب صاروخية في كل من: خرم آباد، ومهاباد، وأصفهان، وطهران، ومشهد.

ونقل موقع «أكسيوس» عن مصادر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعتزم خلال لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث إعادة بناء القدرات الصاروخية الإيرانية وإمكانية توجيه ضربة لطهران.

وذكر الموقع أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، أبلغ القيادة الوسطى الأمريكية -خلال لقاء في تل أبيب أمس الأحد- قلق بلاده من المناورة الصاروخية الإيرانية الأخيرة، محذرا من أن هذه التحركات قد تكون غطاء لهجوم مفاجئ.

كما أكد زامير ضرورة التنسيق الوثيق مع واشنطن بشأن الاستعدادات الدفاعية.

وأوضح الموقع نقلا عن ذات المصادر أن «الخطر الأكبر يتمثل في اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران نتيجة سوء تقدير من أحد الطرفين»، مشيرا إلى أن الاستخبارات الأمريكية لا تملك حاليا أي مؤشر على هجوم إيراني وشيك.