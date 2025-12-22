 للحكم 24 ديسمبر.. الإدارية العليا تحجز 49 طعنا على نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ 30 - بوابة الشروق
الإثنين 22 ديسمبر 2025 2:57 م القاهرة
للحكم 24 ديسمبر.. الإدارية العليا تحجز 49 طعنا على نتيجة الجولة الأولى للدوائر الـ 30

محمود عبد السلام
نشر في: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 2:36 م | آخر تحديث: الإثنين 22 ديسمبر 2025 - 2:36 م

قررت المحكمة الإدارية العليا حجز 49 طعنا على نتيجة الجولة الأولى من انتخابات الدوائر الـ 30 التي سبق أن ألغت نتيجتها، وذلك للحكم يوم الأربعاء 24 ديسمبر الجاري.

وتضمنت أسباب الطعون المقدمة على نتيجة تلك الدوائر، وجود مخالفات أثرت على عملية التصويت وأخطاء في الفرز والحصر العددي، بحسب الطعون.

وتضمنت النتائج الرسمية للجولة الأولى في الدوائر الثلاثين، فوز 9 مرشحين، فيما يخوض جولة الإعادة 98 مرشحا آخرين سيتنافسون على 49 مقعدا.

وستجرى جولة الإعادة لهذه الجولة في الخارج يومي الأربعاء والخميس 31 ديسمبر و1 يناير، وفي الداخل يومي السبت والأحد 3 و4 يناير.

وأعيد إجراء الانتخابات في تلك الدوائر الأسبوع الماضي ضمن محافظات المرحلة الأولى، التي سبق أن ألغت أحكام المحكمة الإدارية العليا نتيجتها الأولى.

