وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان المحطة الوسيطة لجمع المخلفات بالقناطر الخيرية

افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم السبت، المحطة الوسيطة الجديدة لجمع المخلفات بمدينة القناطر الخيرية، وذلك في إطار الاحتفال بالعيد القومي الـ157 لمحافظة القليوبية.

ويعد هذا المشروع جزءًا من جهود المحافظة المستمرة لتحسين المنظومة البيئية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.

وتفقّد وزير التنمية المحلية، والمحافظ، مكونات المحطة، التي تضم أحدث الأجهزة والمرافق، مثل ميزان بسكول لوزن القمامة، حوض تجميع ضخم، ورشة صيانة، ومرافق إدارية لضمان كفاءة العمل، بالإضافة إلى مسجد وخدمات للعاملين.

وتبلغ مساحة المحطة حوالي 9000 متر مربع، بسعة تخزينية تصل إلى 10000 متر مكعب، فيما ستكون مركزًا رئيسيًا لجمع ونقل المخلفات الصلبة لخدمة مدينتي القناطر الخيرية وقليوب؛ مما يسهل عملية إعادة تدويرها وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية، بجهود المحافظة في تنفيذ هذا المشروع، الذي تم بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي وبتكلفة إجمالية بلغت 55 مليون جنيه.

وأكدت حرص الحكومة على تطوير منظومة النظافة بمختلف محافظات الجمهورية من خلال إنشاء المحطات الوسيطة، التي تسهم بشكل كبير في القضاء على تراكمات القمامة لحين نقلها إلى المدافن العمومية.

وأضافت أن المحطة تم تزويدها بأحدث المعدات والتجهيزات، لافتة إلى أن العمل بها يتم بنظام إلكتروني مراقب بالكاميرات لإحكام السيطرة على المنظومة.

وأشارت إلى أن الوزارة تتابع تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بشكل مكثف، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بهدف حل مشكلة القمامة وتحسين مستوى النظافة وضمان استدامة تشغيل محاور المنظومة.

وأوضحت أنه تم دعم محافظة القليوبية بـ10 "تروسيكلات"؛ للمساهمة في الحفاظ على نظافة القرى وتقليل التلوث في المجاري المائية، إذ توفر حلول عملية ومستدامة من خلال تسليم هذه التروسيكلات للجمعيات الأهلية غير الهادفة للربح والمتعاقدة مع المحافظة؛ لتقديم خدمات جمع ونقل المخلفات البلدية في نطاق الوحدات المحلية.

وطالبت الوزيرة، بضرورة الحفاظ على التروسيكلات والاهتمام بأعمال الصيانة اللازمة لها، وعدم استخدامها في أي أنشطة مخالفة لعمليات جمع المخلفات؛ تمهيدًا لتكرار هذه التجربة في مناطق أخرى.

من جهته، أكد محافظ القليوبية، أن المحطة الجديدة تمثل إضافة مهمة للبنية التحتية للمحافظة، حيث ستسهم بشكل فعال في حل مشكلة تراكم القمامة وضمان التخلص الآمن منها.

وأشار إلى أن هذا المشروع يعكس التزام المحافظة بتطبيق أحدث المعايير البيئية العالمية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وجاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، والدكتور إيهاب حسن، سكرتير عام القليوبية، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، والدكتور زغلول عبد المنعم، مستشار وزيرة التنمية المحلية لشئون المجازر، والدكتور سعيد حلمي، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بوزارة التنمية المحلية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب والهيئة القومية للإنتاج الحربي المنفذة للمشروع.