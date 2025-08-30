السوداني: الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية تمثل سابقة خطيرة تزيد من تعقيد الوضع الدولي

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن الانتهاكات التي ترتكب في الأراضي الفلسطينية تمثل سابقة خطيرة تزيد من تعقيد الوضع الدولي، وتضع النظام العالمي أمام تحديات حقيقية.

وحذر السوداني خلال مكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "من مخاطر اندلاع حرب جديدة على أمن المنطقة واستقراها"، حسب بيان للحكومة العراقية.

كما أكد "على الاستعداد للعمل مع فرنسا وسائر الشركاء، بما في ذلك إيران وأمريكا، لتفادي الانزلاق إلى مواجهة جديدة".

وقال إن العراق "سيتخذ كل ما يلزم من خطوات تصب في مصلحته الوطنية، وتخدم هدف منع الحرب، من خلال الحوار المبني على أسس القانون الدولي".

وجدد رئيس الحكومة العراقية "تقدير العراق للموقف الفرنسي المبدئي من القضية الفلسطينية".

وذكر "أن الحكومة العراقية تقوم بجهود بشأن الدعوة إلى عقد مؤتمر إقليمي في بغداد لبحث قضايا المنطقة وأهمية الزيارة المرتقبة للرئيس ماكرون إلى بغداد وأن العراق يركز على التنمية الاقتصادية، بما يمتلكه من دور بناء في المنطقة".

من جانبه، أشاد ماكرون بمستوى الأمن والاستقرار الذي يشهده العراق، وجهود الحكومة في الحفاظ على استقرار البلاد، حسب البيان العراقي.

وجدد اعتزاز فرنسا بعمق العلاقات الاستراتيجية مع العراق ورغبتها في مواصلة دعم العراق.

وجرى خلال الاتصال الهاتفي بحث الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي إلى بغداد والتطلع إلى أن تحقق أهدافها العملية وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيز الشراكة والتعاون في مختلف المجالات، فضلا عن مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.