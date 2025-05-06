وزير الدفاع الأمريكي يأمر بخفض عدد الجنرالات فئة الأربع نجوم بنسبة 20%

وجّه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، يوم الإثنين، أوامر للقوات المسلحة النظامية بتقليص عدد الجنرالات من فئة الأربع نجوم بنسبة 20%، في إطار مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقليص المناصب القيادية العليا داخل المؤسسة العسكرية.

كما شمل التوجيه الحرس الوطني، الذي طُلب منه أيضا تقليص 20% من مناصبه القيادية العليا.

وقال هيجسيث في مذكرة مؤرخة يوم الإثنين إن هذه التخفيضات تهدف إلى "إزالة البنى الهيكلية المكررة من أجل تحسين القيادة وجعلها أكثر سلاسة".

وبالإضافة إلى تقليص عدد الجنرالات من الفئة العليا، أمر هيجسيث أيضا بتخفيض إضافي بنسبة 10% من مجمل الرتب العسكرية العليا من جنرالات وأميرالات، وهو ما يشمل الضباط من رتبة نجمة واحدة فما فوق، أو ما يعادلهم في البحرية الأمريكية.

ويُقدّر عدد الجنرالات العامين في الجيش الأمريكي بحوالي 800 جنرال، من بينهم 44 فقط يحملون رتبة جنرال أو أميرال من فئة الأربع نجوم.

وكان هيجسيث قد أقال بالفعل أكثر من ستة جنرالات وأميرالات من رتب ثلاث وأربع نجوم منذ توليه المنصب، موضحا أن هذه الإقالات جاءت "بناء على رغبة الرئيس في إحاطة نفسه بالأشخاص المناسبين لتنفيذ النهج الأمني الوطني الذي نرغب باتباعه".

وأكد الوزير أن هذه التخفيضات تهدف إلى تحرير المؤسسة العسكرية من "طبقات بيروقراطية غير ضرورية".

وقد كانت شبكة (سي إن إن) أول من كشف عن هذه التخفيضات.