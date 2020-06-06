 تركيا تسجل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة - بوابة الشروق
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تركيا تسجل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة

هديل هلال
نشر فى : السبت 6 يونيو 2020 - 9:20 م | آخر تحديث : السبت 6 يونيو 2020 - 9:20 م

أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الـ24 ساعة الماضية، و21 وفاة.

ونقلًا عن وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء السبت، أشارت «الصحة التركية» إلى تسجيل 1922 حالة تعافي جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا الشفاء من «كوفيد - 19» إلى 135 ألفا و322.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من 390 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من سبعة ملايين إصابة.

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