مستشار وزير الزراعة: فحص العينات أظهر عدم تسبب البطيخ والخوخ في الإصابة بنزلات معوية

قال محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، إنه تم سحب عينات من الخوخ والبطيخ من الأسواق، بعد تلقي شكاوى تتعلق بإدعاء انتشار نزلات معوية بسبب تناولهما.

وأضاف في اتصال هاتفي لبرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، على فضائية "on"، مساء الأحد: "تم قياس متبقيات المبيدات في الخوخ والبطيخ، وهذا هو العنصر الأهم، وثبت بما لا يرقى للشك أن الموجود على بعض العينات كان الحد الأدنى من المتبقيات، كما أن بعض العينات كانت خالية تمامًا من المتبقيات".

وأوضح أنه رغم وجود فواكه كثيرة في الأسواق، إلا أن الشكاوى فقط تتعلق بالخوخ والبطيخ، رغم أن بقية الأصناف موجودة عند بقية المزارعين، وتحصل على نفس المعاملة الزراعية.

وأشار إلى أنه بسبب بقاء البطيخ لفترات طويلة عند التاجر يحدث نوع من التحلل الغذائي لكن دون رائحة أو طعم، مما يؤدي مع زيادة الاستهلاك إلى حدوث بعض المشكلات.

ووجه نصائح للمستهلك عند شراء البطيخ قائلًا: "على المستهلك النظر لقمع البطيخة في موضع اتصاله مع النبات.. لو لقاه أخضر فاتح يبقى طازة لو بدأ يغمق تبقى مركونة من فترة وبلاش ياخدها وبالتالي نوفر التعب".

وفيما يخص الخوخ قال: "فيه مادة تحتوي على سكريات عالية وألياف غير قابلة للإذابة في الماء، ولو أي حد زود في الاستهلاك منه، يؤدي لحركات أكبر في الأمعاء وإسهال فالأمر يتوقف على الاستهلاك وليس له علاقة بالتلوث أو المبيدات".