رئيس المجلس الأوروبي يعرب عن صدمته إزاء تفجير سد نوفا كاخوفكا بمنطقة خيرسون

أعرب رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، عن صدمته إزاء تفجير سد "نوفا كاخوفكا" بمنطقة خيرسون.

وكتب ميشيل في تغريدة له على موقع تويتر، أنه "مصدوم من الهجوم غير المسبوق على سد نوفا كاخوفكا"، مضيفا أنه "يبدو واضحا أن تدمير البنية التحتية للمدنيين يعتبر جريمة حرب - وسنحاسب روسيا ووكلائها".

وأضاف: "سوف نثير هذه المسألة بالمجلس الأوروبي في يونيو، وسوف نقترح تقديم المزيد من المساعدة للمناطق التي غمرتها المياه.. قلبي مع جميع العائلات التي تضررت من جراء هذه الكارثة في أوكرانيا".

يذكر أن قيادة العمليات الجنوبية في الجيش الأوكراني أعلنت أن القوات الروسية قامت بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية في مدينة خيرسون.

وقالت القيادة: " قامت القوات الروسية المحتلة بتفجير محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية. يتم حاليا تقييم حجم الدمار وسرعة ومنسوب المياه، وربما المناطق التي سوف تشهد فيضانات. جميع الخدمات تعمل. ويتم مراقبة الوضع حاليا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية "يوكرينفورم".

وكانت موسكو قد اتهمت كييف أكثر مرة بشن هجمات على سد كاخوفسكايا، محذرة من أن أي انتهاك قد يؤدي لوقوع كارثة، ويسفر عن وفاة الآلاف من المدنيين. كما تتهم أوكرانيا روسيا بالتخطيط لتفجير السد في عملية تهدف لتصوير كييف على أنها المنفذة للهجوم.