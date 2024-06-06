بايدن يستبعد العفو عن ابنه هانتر حال إدانته في تهم جنائية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استبعد إصدار عفو عن نجله، هانتر، إذا تمت إدانته في تهم جنائية اتحادية وإنه سيحترم الحكم.

كان بايدن يتحدث عن قضية قانونية تهدد بأن تلقي بظلالها على محاولته لإعادة انتخابه أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في نوفمبر المقبل ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأجاب بايدن بـ "نعم" في مقابلة مع مقدم برامج بقناة "إيه بي سي" عندما سأله عما إذا كان سيحترم الحكم ، وعما إذا كان قد استبعد العفو عن هانتر بايدن.

ويواجه هانتر بايدن تهما تتعلق بأسلحة نارية على خلفية مزاعم بشرائه مسدسا بصورة غير شرعية في 2018 ،خلال إدمانه المخدرات حيث كذب عندما أجاب بـ "لا" على سؤال عما إذا كان متعاطيا غير مصرح له أو مدمنا لمادة محظورة.