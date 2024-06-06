رئيس أكاديمية الفنون المصرية تستقبل فريق فيلم رفعت عينى للسما

استقبلت الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون المصرية، في مكتبها، اليوم الخميس، مجموعة من طاقم عمل فيلم "رفعت عينى للسما"، الحاصل على جائزة العين الذهبية لأفضل فيلم تسجيلي من مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 77، وذلك في إطار اهتمام أكاديمية الفنون بدعم المواهب الشابة.

وقدمت الدكتورة جبارة التهنئة لطاقم العمل على الجائزة المهمة، وأعربت عن فخرها بالنجاح الذي حققه الفيلم، واصفة إياه بإنجاز هام للسينما المصرية.

وأكدت الدكتورة جبارة أن الأكاديمية تسعد بتبني المواهب الجادة والمساهمة في صقلها من خلال العلم والدراسة، معربة عن سعادتها برغبة فتيات الفيلم في الالتحاق بالدراسة في الأكاديمية.

ماجدة مسعود، إحدى بطلات العمل، أعربت عن سعادتها بتواجدها داخل حرم الأكاديمية. وأشارت إلى أن دورها في الفيلم هو لفتاة موهوبة تتمنى الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

وذكرت أن طاقم العمل سيخضع لدورات تأهيلية خلال الفترة المقبلة ليتمكن من الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

*حول فيلم "رفعت عيني للسما"

الفيلم الفائز بجائزة كان، تدور أحداثه حول قصة مجموعة من الفتيات البسيطات اللاتي يعملن على إحياء الفولكلور الصعيدي في قريتهن بمحافظة المنيا من خلال مسرح الشارع.

ويسلط الفيلم الضوء على العديد من القضايا الاجتماعية المهمة مثل الزواج المبكر، والعنف الأسري، وتعليم الفتيات.

وأكدت الدكتورة جبارة أن الأكاديمية مستمرة في دعم وتشجيع المواهب الشابة في مختلف المجالات الفنية، وذلك من خلال توفير البيئة التعليمية المناسبة والدورات التأهيلية التي تساعدهم على تطوير مهاراتهم وإبداعاتهم.