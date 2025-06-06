ترشيح الجنرال الأمريكي جرينكيفيتش قائدا أعلى لقوات الناتو فى أوروبا

أعلنت الولايات المتحدة يوم الخميس ترشيح الجنرال أليكسوس جرينكيفيتش كقائد أعلى جديد لقوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا.

وسيتولى جرينكيفيتش الدور القيادي الأعلى في الحلف من الجنرال كريستوفر كافولي من الجيش الأمريكي في حفل يقام في مدينة مونس البلجيكية في وقت لاحق من العام الجاري.

وسيجعل هذا الدور جرينكيفيتش مسؤولا بشكل أساسي عن تخطيط وتنفيذ الإجراءات العسكرية للدفاع عن الحلف. كما أنه سيقود القوات الأمريكية خلال أي صراع في أوروبا.

ويشغل جرينكيفيتش حاليا منصب مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة، وهو المستشار العسكري الرئيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث.

وخدم جرينكيفيتش أيضا كمدرب طيار، وضابط أسلحة وطيار اختبار عملياتي.

يشار إلى أن أول قائد أعلى لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا كان دوايت أيزنهاور، الذي عين في عام 1950، قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.