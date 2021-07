قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه أجرى اليوم اتصالًا هاتفيًا برئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.

وأضاف بلينكن، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «يجب انسحاب القوات الإريترية بشكل كامل من البلاد، ويجب أن نضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى جميع السكان المحتاجين».

I spoke with Prime Minister @AbiyAhmedAli today. Eritrean forces need to withdraw fully from the country, and we must ensure full, safe, and unhindered humanitarian access to all populations in need.