منى عبد الغني في عزاء علاء عبد الخالق: رحل القلب الطيب والصديق الوفي

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أُقيم مساء اليوم الأربعاء، عزاء الفنان علاء عبد الخالق، بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، بحضور العائلة وأصدقاء الفنان الراحل.

وحرص على الحضور وتأدية واجب العزاء الفنان محمد منير، والفنان أكرم حسني، وحسام حسني، كما توافد عدد من أقارب الراحل والأصدقاء من الوسط الفنى إلى المسجد لتقديم واجب العزاء.

وكان من أول الحاضرين الفنانة سيمون وصديقه المقرب أحمد أيوب، وهشام عباس وحميد الشاعرى، مى فاروق رامى صبرى وصلاح الشرنوبي وحلمى عبد الباقى وسامح يسرى وإسماعيل فرغلي، وإيهاب توفيق، والملحن عمرو مصطفى.

وقالت الفنانة منى عبد الغني : "رحل القلب الطيب والصديق الوفي، فهو فنان بكل ما تحمله الكلمة وأعمالة، ستظل بداخل قلوب جماهيره فهو إنسان أكثر من فنان".

وأضافت "شعرت بتأثر وحزن الوطن العربي بأكملة على وفاة علاء عبد الخالق وأتمني من الله أن يغفرله ويسكنه فسيح جناتة".

ورحل المطرب الكبير علاء عبد الخالق فجر أمس، حيث أعلن الفنان حسام حسني وفاته عبر حسابه فيسبوك.

وتم تشييع جثمانه والصلاة عليه بمسجد الشرطة بزايد وشارك فيها عدد من زملائه بالوسط الفنى منهم إيهاب توفيق وحميد الشاعرى وأحمد أيوب ومحمد محى وحسام حسني وحسين عثمان وخالد منيب وسامح السريطى وهيثم نبيل وخالد نبيل.