ضبط عصابتين و159 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي خلال يوم

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 159 قطعة سلاح ناري بحوزة 159 متهما، خلال حملاتها الأمنية على مستوى الجمهورية في الـ24 ساعة الماضية.



شملت المضبوطات: "5 طبنجات، 12 بندقية آلية، 11بندقية خرطوش، 131 فرد محلي، 185 طلقة مختلفة الأعيرة، 280 قطعة سلاح أبيض".

وتمكنت الحملات من ضبط 349 قضية مخدرات، بإجمالي مضبوطات بلغت 388 كيلو مخدرات، 146969 قرصا مخدرا.

وضبطت تشكيلين عصابيين ضما 13 متهما ارتكبوا 2 واقعة متنوعة، و21 متهما هاربا، 15 متهما بالبلطجة، 236 دراجة نارية مخالفة، و22 ألف مخالفة مرورية متنوعة.

ونجحت الحملات تنفيذ 81 ألفا و7 أحكام قضائي متنوع.

جاء ذلك خلال حملات موسعة نفذتها أجهزة الأمن بوزارة الداخلية لمواجهة البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.