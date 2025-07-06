أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، خلال اقتحامها قرية عنزة جنوب جنين.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في جنين تعاملت مع إصابة طفل (17 عاما) برصاص الاحتلال الحي في الصدر، في قرية عنزة، وجرى نقله إلى المستشفى، حيث وصفت الإصابة بالخطيرة.
وأفادت مصادر محلية لـ"وفا" بأن الاحتلال اقتحم قرية عنزة بعدة آليات عسكرية عبر طريق ترابية تربطها بقرية صانور المجاورة، ونشر جنوده وقناصته في الشوارع، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إصابة طفل بالرصاص الحي في الصدر، وجرى نقله إلى مركز طوارئ بلدة عجة المجاورة، قبل أن تنقله طواقم إسعاف الهلال الأحمر إلى مستشفى في جنين لخطورة إصابته.