محافظ مطروح يكرم أوائل الشهادات الثانوية بمطروح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كرم اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية وأمهاتهم في سابقة هى الأولى بالمحافظة في قصر ثقافة مطروح.

تلقى 32 طالبا من أوائل الشهادة الثانوية العامة والأزهرية، بإجمالي 20 طالبا و13 طالبا من الثانوية الفنية، والمتفوقين بمدرسة الثانوية للتربية الخاصة بإجمالي 6 طلاب، كما كرم الطالب المتفوق من المدارس STEM.

كما قدم محافظ مطروح التهنئة لللطلبة وأُسَرهم، لدعمهم وتشجيعهم على الجدِّ والاجتهاد لجني ثمار كفاحهم.

وطمأن محافظ مطروح المتفوقين بالشهادة الثانوية العامة بسعى المحافظة بالتنسيق مع جامعة مطروح لتوفير مزيد من المنح الدراسية بعدد من الجامعات الخاصة، والتي سيتم الإعلان عنها وفقا لأولويات المجموع ورغبة الطلاب في الالتحاق بالكليات المرجوة، بهدف تخريج كوادر علمية متميزة تحقق ما تصبو إليه مطروح.