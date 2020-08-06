 كوكا على مقاعد أولمبياكوس أمام وولفرهامبتون باليوروباليج - بوابة الشروق
الخميس 6 أغسطس 2020 8:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

كوكا على مقاعد أولمبياكوس أمام وولفرهامبتون باليوروباليج

محمد مجدي
نشر في: الخميس 6 أغسطس 2020 - 8:14 م | آخر تحديث: الخميس 6 أغسطس 2020 - 8:14 م

أعلن بيدرو مارتينيز، المدير الفني لأولمبياكوس اليوناني عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة وولفرهامبتون الإنجليزي، ضمن منافسات إياب من الدور الـ16 من الدوري الأوروبي والتي ستُقام مساء اليوم الخميس على ملعب مولينيو.

وشهد التشكيل تواجد أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء، حيث جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: بوبي ألاين

خط الدفاع: عمر العبدلاوي – أوسينو با – بابي أبوسيسيه – كونستانتينوس تسيميكاس

خط الوسط: أندرياس بوشالاكيس – جويليرمي دوس سانتوس توريس – مادي كمارا

خط الهجوم: ماثيو فالبوينا – يوسف العربي – يورجوس ماسوراس

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: كوستاس فورتونيس – ماكسيميليانو لوفيرا – كارلوس ميجيل ريبيرو دياس – أفرام بابادوبولوس – فاسيليس توروسيديس – جيورجيوس كسينيتيديس – برونو جاسبار – كونستانتينوس تزولاكيس – أبوستولوس إيلياس مارتينيز – لازارا راندلوفيتش – أحمد حسن كوكا

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك