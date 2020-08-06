كوكا على مقاعد أولمبياكوس أمام وولفرهامبتون باليوروباليج

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن بيدرو مارتينيز، المدير الفني لأولمبياكوس اليوناني عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة وولفرهامبتون الإنجليزي، ضمن منافسات إياب من الدور الـ16 من الدوري الأوروبي والتي ستُقام مساء اليوم الخميس على ملعب مولينيو.

وشهد التشكيل تواجد أحمد حسن كوكا مهاجم الفريق على مقاعد البدلاء، حيث جاء تشكيل الفريق على النحو التالي:

حراسة المرمى: بوبي ألاين

خط الدفاع: عمر العبدلاوي – أوسينو با – بابي أبوسيسيه – كونستانتينوس تسيميكاس

خط الوسط: أندرياس بوشالاكيس – جويليرمي دوس سانتوس توريس – مادي كمارا

خط الهجوم: ماثيو فالبوينا – يوسف العربي – يورجوس ماسوراس

وعلى مقاعد البدلاء كلا من: كوستاس فورتونيس – ماكسيميليانو لوفيرا – كارلوس ميجيل ريبيرو دياس – أفرام بابادوبولوس – فاسيليس توروسيديس – جيورجيوس كسينيتيديس – برونو جاسبار – كونستانتينوس تزولاكيس – أبوستولوس إيلياس مارتينيز – لازارا راندلوفيتش – أحمد حسن كوكا

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.