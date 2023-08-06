المنتخب الهولندي يفوز على جنوب أفريقيا ويتأهل لدور الثمانية بمونديال السيدات

تأهل المنتخب الهولندي للسيدات إلى دور الثمانية ببطولة كأس العالم، المقامة حاليا بأستراليا ونيوزيلندا، وذلك عقب فوزه على منتخب جنوب أفريقيا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في دور الـ16 من البطولة.

وأنهى المنتخب الهولندي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزته جيل رورد في الدقيقة التاسعة.

وفي الشوط الثاني، سجلت لينيث بيرنشتاين الهدف الثاني للمنتخب الهولندي في الدقيقة 68.

وكان المنتخب الهولندي صعد لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الخامسة برصيد سبع نقاط، فيما تأهل منتخب جنوب أفريقيا لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني بالمجموعة السابعة برصيد أربع نقاط.

وبهذا الفوز ضرب المنتخب الهولندي موعدا مع المنتخب الإسباني، الذي كان تغلب على المنتخب السويسري 5 / 1 أمس السبت، في دور الثمانية من البطولة.

وحصلت دافني فان دومسيلار، حارسة المنتخب الهولندي، على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بعدما تمكنت من صد أربع محاولات من ثيمبي كجاتلانا بمفردها.

وقالت ديزيريه إليس مدربة منتخب جنوب أفريقيا في مقابلة بعد المباراة :"يمكنني أن أقول شيئا واحدا، إذا كانت حارسة مرمى المنتخب الهولندي هي أفضل لاعبة في المباراة فبماذا يخبرك هذا".

وتأهل المنتخب الجنوب أفريقي، الذي يحتل المركز لـ54 عالميا، للأدوار الاقصائية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على المنتخب الإيطالي 3 / 2 في المباراة الأخيرة بدور المجموعات بالبطولة.

وقالت إليس إن فريقها نما ونضج خلال البطولة.

وقالت :" قلنا أننا سنحضر إلى هنا وسنقاتل. حاولنا صنع بعض الفرص، ولكن يمكن لجنوب أفريقيا أن تفخر بفريقها".