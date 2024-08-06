حسن نصر الله: على السكان في منطقة حيفا الاستعداد لأي سيناريو

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إنه على سكان مدينة حيفا شمالي إسرائيل أن يكونوا مستعدين لأي سيناريو.

وأضاف في كلمة له خلال حفل تأبين القائد العسكري في الحزب فؤاد شكر الذي اغتالته إسرائيل مؤخرا، اليوم الثلاثاء، أن الموجودين في كل المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان من مدينة نهاريا إلى الجولان، التواجد قرب الأماكن المحصنة، وفق وكالة سبوتنيك.

وأشار إلى أن المعركة القائمة تشكل فلسطين وقطاع غزة والضفة ميدانها المركزي وتضاف إليها جبهات إسناد المقاومة.

ولفت إلى أنه في الآونة الأخيرة تطورت ظروف تساعد بقوة على فهم طبيعة الأهداف التي تسعى إليها حكومة نتنياهو المتطرفة.

ونوه نصر الله، بأن هناك شبه إجماع إسرائيلي على رفض إقامة دولة فلسطينية.