رئيس هيئة الدواء يشارك وزير الصحة بجولة لمتابعة تصنيع الإنسولين وتوفيره بالسوق المحلي

شارك، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في الجولة التفقدية بمصنع المهن الطبية التابع لمجموعة أكديما، وكذلك المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش الزيارة، وذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتور بهاء زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.

وخلال كلمته، أثنى رئيس هيئة الدواء المصرية على الجهود التي يقوم بها مصنع المهن الطبية من أجل توفير الاحتياجات الخاصة من الإنسولين محلي الصنع.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الإنسولين المصنع محلياً يضاهي المستورد؛ وذلك بفضل وجود سلطة رقابية قوية استطاعت خلال أربع سنوات فقط الحصول على اعتمادات دولية رفيعة المستوى، منها مستوى النضج الثالث من منظمة الصحة العالمية في مجال صناعة اللقاحات، وأن هذا يؤكد أهمية تعزيز الثقة في المنتج المحلي والذي يستخدم نفس الخامات من نفس المصادر للمادة الخام المستخدمة في المنتج المستورد من أدوية الإنسولين، وتتمتع خطوط الإنتاج بطاقة إنتاجية تستطيع تغطية نسبة كبيرة من الاستهلاك المحلي سنوياً.

وبعث رئيس الهيئة رسالة طمأنة للمواطن المصري؛ حيث أن مخزون الإنسولين بمصر آمن، وهيئة الدواء المصرية تعمل مع شركاء الصناعة المحليين والدوليين على استمرار تدفقات الإنسولين، وشجعت على استخدام الشحن الجوي لتقليل مدة وصول الإنسولين المستورد وزيادة الكميات المصنعة محليا التي يتم ضخها إلى السوق المحلي، وأن سوق الدواء المصري سيشهد خلال الفترة القليلة القادمة تدفقات كبيرة تغطي الاحتياجات وتدعم المخزون الاستراتيجي من الإنسولين، وأن الإنسولين المستورد متوفر بكميات آمنة، وسيشهد زيادة كبيرة بمنتصف شهر أغسطس الجاري.

وشدد على أن هيئة الدواء تشترط أن يتمتع المنتج الدوائي بالمواصفات العالمية من حيث اختيار المادة الخام، والمواد المساعدة، وتحليلهم والتأكد من سلامتهم، وكذلك إجراء دراسات التكافؤ الحيوي بين المنتج المحلي المصنع والأصلي لمعرفة الفرق بين كميات وجود الدواء المحلي في الدم وطريقة امتصاصه مقارنة بالدواء الأصلي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مخزون الإنسولين "فيال تام الصنع" بشركة المهن الطبية يزيد عن المليون فيال، والخامات المتوفرة في المصنع تكفي لعمل 3 مليون فيال، وسوف يتم خلال سبتمبر المقبل شحن كميات تكفي لعمل 1,350,000 فيال، وفي نوفمبر شحن كميات أخرى تكفي لعمل 1,350,000 فيال، وأكد أن الطاقة الإنتاجية 18 مليون فيال سنوياً، وأن احتياج السوق وهيئة الشراء 13 مليون فيال سنوياً.

وأوضح أن مخزون الإنسولين بشركة سيديكو 93,000 فيال تام الصنع، ويوجد تحت الإنتاج 334,000 فيال، ورصيد الخامات بكفي إنتاج 1.725 مليون فيال، والخامات تحت الشحن تكفي لإنتاج 800 ألف فيال، وأن الطاقة الإنتاجية سنوياً 4.8 مليون فيال.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تدرك الأهمية الاستراتيجية لصناعة الدواء، وتسعى بكل قوة إلى توطين وتعميق توطين الصناعات الدوائية، وفتح المجال أمام نفاذ المستحضرات الطبية المصرية للخارج.

جاء ذلك في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على توافر المستحضرات الطبية ذات الأولوية القصوى للمواطن بشكل مستمر ودائم، وحرص مؤسسات الدولة على العمل بشكل متكامل مع شركاء الصناعة،د؛ وذلك في إطار دعم الاستثمار وجهود التوطين وتعميق التوطين للصناعات الدوائية.