قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل: خططنا الهجومية للمراحل اللاحقة جاهزة

أكد قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل الميجر جنرال أوري غوردين لرؤساء السلطات المحلية في المنطقة الشمالية أن الخطط الهجومية للمراحل اللاحقة جاهزة.



وفي التفاصيل، التقى الميجر جنرال أوري غوردين، أمس (الأحد)، مع رؤساء السلطات في المنطقة الشمالية، حيث أجرى خلال اللقاء حوارا معهم، استعرض خلاله ضباط ركن قيادة المنطقة صورة الوضع حتى تلك اللحظة، كما عرضوا استعدادات القوات في المنطقة في مواجهة التهديدات المختلفة.

وأوضح قائد المنطقة الشمالية قائلا: "خططنا الهجومية للمراحل اللاحقة جاهزة ونحن على أهبة الاستعداد لها".



ومع استمرار "حزب الله" في تنفيذ عملياته "دعما لغزة" ولـ"خلق جبهة مساندة لها"، قد تشهد المنطقة تحولا كبيرا في هذا الصراع، وذلك بسبب اغتيال إسرائيل القيادي الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر، ردا على مقتل عدد من الأطفال والمدنيين جراء سقوط صاروخ في بلدة مجدل شمس بالجولان السوري المحتل، نسبه الجيش الإسرائيلي لـ"حزب الله"، فيما نفى الأخير مسؤوليته، مؤكدا أنه صاروخ اعتراضي إسرائيلي.

وتوعد "حزب الله" بأنه سيرد على هذا الاغتيال، فيما تترقب المنطقة الرد الإيراني على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، وسط تقارير بأن "حزب الله" قد يشارك في هذا الهجوم الانتقامي.