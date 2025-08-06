فلسطين تدين استهداف مستوطنين لبعثتي روسيا وهولندا وتدعو لعقوبات رادعة

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- مستوطنون إسرائيليون اعتدوا على سيارتين دبلوماسيتين وسط الضفة الغربية



أدانت الخارجية الفلسطينية، الأربعاء، اعتداء مستوطنين إسرائيليين على سيارتين دبلوماسيتين روسية وهولندية بالضفة الغربية، ودعت إلى فرض "عقوبات رادعة".

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات اعتداء عناصر المستوطنين الإرهابية على مركبة دبلوماسية روسية".

وتابعت: "كما تدين بشدة اعتداء عناصر المستوطنين على مركبة دبلوماسية هولندية كانت تقل السفير الهولندي والملحق السياسي".

وفي أواخر يوليو الماضي، قررت هولندا منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش من دخول أراضيها بسبب تشجيعهما المستوطنين على العنف بحق الفلسطينيين.

الخارجية الفلسطينية أكدت أن هذه الاعتداءات "انتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية"، في إشارة إلى وجوب توفير الحماية لأفراد البعثات الدبلوماسية.

وأردفت: كما "تعكس عنجهية وتمرد مليشيات المستوطنين على أي قوانين، لشعورها بالحماية والدعم والإسناد من المستوى السياسي في دولة الاحتلال".

ودعت الوزارة الدول والمجتمع الدولي إلى "مواقف أكثر جرأة وفرض عقوبات رادعة على عناصر الإرهاب الاستيطانية".

كما دعت إلى "ممارسة ضغوط حقيقية على دولة الاحتلال لمعاقبتها وتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية عنها".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو قدمت احتجاجا رسميا إلى تل أبيب، بعد هجوم مستوطنين على سيارة دبلوماسية روسية قرب مستوطنة جفعات أساف.

وقالت متحدثة الخارجية ماريا زاخاروفا إن السيارة تابعة للبعثة الروسية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.

وزادت أنها تحمل لوحة ترخيص دبلوماسية، وتقل أفرادا من البعثة المعتمدة من الخارجية الإسرائيلية، وتعرضت لهجوم من مستوطنين في 30 يوليو الماضي.

زاخاروفا أكدت أن الاعتداء حدث أمام أعين أفراد الجيش الإسرائيلي الذين كانوا في الموقع ولم يحاولوا وقف الأفعال العدوانية من المهاجمين.