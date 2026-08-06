إعلام الأكاديمية العربية تحصد الاعتماد الأكاديمي غير المشروط من AQAS الألمانية

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حصلت كلية اللغة والإعلام الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على الاعتماد الأكاديمي الدولي الكامل والغير مشروط من الهيئة الألمانية العريقة لضمان الجودة والاعتماد (AQAS) لبرنامج الإعلام ولمدة 6 سنوات مستمرة حتى 30 أبريل 2032.

وجاء هذا القرار عقب جلسة المداولات التي عقدتها اللجنة الدائمة للهيئة الألمانية، وصدر بشكل رسمي من مقر الهيئة بمدينة كولونيا الألمانية بتوقيع رئيس المؤسسة الدكتور ستيفان هيرزيغ، والمديرة التنفيذية دوريس هيرمان؛ وذلك بعد مراجعة شاملة ودقيقة للبرنامج الأكاديمي أكدت استيفاءه التام للمعايير والضوابط الأوروبية لضمان جودة التعليم العالي (ESG).

وتعد مؤسسة AQAS الألمانية واحدة من أبرز الجهات الدولية المعتمدة في الاتحاد الأوروبي لضمان جودة التعليم العالي، وتحظى بعضوية كبرى الشبكات والمجالس الدولية المتخصصة مثل (EQAR) و(ENQA)؛ ما يجعل الحصول على اعتمادها حجة قوة واعترافاً مباشراً بقيمة ووزن الشهادة التي يحصل عليها طالب الأكاديمية في كافة دول العالم.

ويعزز هذا الاعتماد الدولي المرموق من مكانة كليات اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي توفر لطلابها تجربة تعليمية وتطبيقية متكاملة تدمج بين الجانب الأكاديمي والتدريب الميداني داخل استوديوهات ومعامل مجهزة بأحدث تقنيات الاتصال والتكنولوجيا.

وتأكيداً على انتشارها الجغرافي وحرصها على تقديم هذا المستوى التعليمي الدولي في مختلف المقرات، تتيح الأكاديمية برامج كليات اللغة والإعلام المعتمدة عبر ثلاثة فروع رئيسية: فرع الإسكندرية، فرع مصر الجديدة، فرع القرية الذكية: بيئة تكنولوجية متكاملة تربط الإعلام بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وتضم الكلية استوديوهات تليفزيونية وإذاعية ومعامل صناعة محتوى مجهزة على أعلى مستوى تقني بالفن الحديث، مما أتاح للكلية على مدار سنوات تقديم تدريب عملي يحاكي بيئات العمل الفعلية في كبرى المؤسسات.

ونجحت الكلية في رفد السوق الإعلامي والفني بكوادر متميزة في مجالات الإعلام، والإنتاج التليفزيوني، وصناعة السينما، والذين أثبتوا كفاءة مهنية عالية في مختلف القطاعات الصحفية والإعلامية وشركات الإنتاج داخل مصر وخارجها.