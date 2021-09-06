وفاة أسطورة السينما الفرنسية جان بول بلموندو عن عمر 88 عاما

توفي الممثل الشهير جان بول بلموندو اسطورة السينما الفرنسية اليوم الاثنين عن عمر 88 عاما.



وكان بلموندو رمزا للتمرد والفوضى في السينما الفرنسية في فترة ما بعد الحرب، حيث شارك في 80 فيلما وأكثر من 40 عملا مسرحيا خلال مسيرته الفنية الطويلة.



وبعد وفاته، وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بلموندو بأنه "كنز وطني".



وكتب ماكرون على موقع تويتر "بلموندو، سيظل دائما الشخص الرائع"، في إشارة إلى فيلم "لو ماجنيفيك" الذي أدى فيه بلموندو دور مؤلف سيتحول إلى عميل سري.



ودخل بلموندو إلى عالم الشهرة عام 1960 بفيلم "بريثليس" للكاتب والمخرج جان لوك جودار.



ووصل بلموندو إلى ذروة تألقه في السيتينيات والسبعينيات من القرن الماضي. وشكل مع بريجيت باردو وجان جابين، أفضل المواهب السينمائية الفرنسية.



وكانت آخر أعمال بلموندو عام 2008، في فيلم "رجل وكلبه" للمخرج فرانسيس هوستر ولعب فيه دور رجل مسن وحيد.