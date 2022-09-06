تسجيل 264 إصابات جديدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 264 إصابة جديدة محلية بمرض كوفيد-19، منها 68 إصابة في إقليم سيتشوان.

ووفقا لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) فقد تم رصد أيضا ما مجموعه 1235 شخصا حاملين للفيروس دون أن تظهر عليهم أعراض يوم الاثنين.

وقالت اللجنة إن 310 مرضى بكوفيد-19 خرجوا يوم الأحد من المستشفيات بعد تعافيهم، ما يرفع إجمالي المتعافين حتى الآن إلى 233 ألفا و 914 حالات.

ولم يشهد يوم الاثنين أي وفيات جديدة بسبب كوفيد-19، ليستقر عدد الوفيات في البر الرئيسى للصين عند 5226.