الإمارات تطلب من منصة نتفليكس حذف محتوى مخالف لقيم المجتمع

طلبت السلطات الإماراتية من منصة "نتفليكس" التلفزيونية حذف محتوى "مخالف لقيم المجتمع".



وقالت هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام في الإمارات، في بيان اليوم، "لوحظ في الفترة الأخيرة قيام منصة نتفليكس ببث بعض المواد المرئية والمحتوى المخالف لضوابط المحتوى الإعلامي في دولة الإمارات والمتعارض مع القيم المجتمعية في الدولة".



وأضاف البيان: تم التواصل مع منصة نتفليكس لإزالة هذا المحتوى وخاصة المحتوى المخالف الموجه لفئة الأطفال، وستقوم هيئة تنظيم الاتصالات ومكتب تنظيم الإعلام بمتابعة ما تبثه المنصة خلال الفترة القادمة ومدى التزامها بضوابط البث في دولة الإمارات".



وتابع: سيتم تطبيق الإجراءات اللازمة في حال بث أية مواد تتعارض مع قيم المجتمع ولا تتوافق مع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.