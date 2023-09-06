تدمير دبابة من طراز تشالنجر 2 في أوكرانيا

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الثلاثاء، أن دبابة قتال رئيسية بريطانية الصنع من طراز "تشالنجر 2" تعرضت للتدمير بنيران روسية للمرة الأولى، في الوقت الذي تواصل فيه أوكرانيا هجومها المضاد ضد القوات الروسية في الجنوب الشرقي المحتل.

وتم نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين، لدبابة مدمرة بالقرب من قرية روبوتين في إقليم زابوريجيا والتي حررتها القوات الأوكرانية الشهر الماضي.

وأكد مسئول بريطاني- طلب عدم الكشف عن هويته- تدمير الدبابة، التي تستخدمها بريطانيا منذ ثلاثة عقود، ولم يتضح ما إذا كان طاقم الدبابة قد نجا أم لا.

وحصلت أوكرانيا على 14 دبابة من طراز تشالنجر 2 خلال العام الجاري من بريطانيا، والتي كانت أول حلفاء كييف الذين تعهدوا بتزويدها بدبابات حديثة متطورة وفقا لمعايير حلف شمال الأطلسي (الناتو) للحرب ضد روسيا، حسبما أفادت بلومبرج.

وبعدما كسرت بريطانيا أحد المحظورات بالنسبة للحكومات الغربية التي كانت تخشى التسبب في تصعيد الأوضاع مع موسكو، حذت ألمانيا حذو بريطانيا وتعهدت بتزويد أوكرانيا بدبابات طراز "ليوبارد 2" ثم الولايات المتحدة التي تعهدت بتزويدها بدبابات طراز "ابرامز ام 1".