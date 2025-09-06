يشهد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، في دورته الثانية والثلاثين، اليوم السبت، برنامجًا حافلًا بالورش والندوات والعروض المسرحية، بمشاركة فنانين وأكاديميين من مصر والعالم.

تنطلق ثلاث ورش متوازية في الحادية عشرة صباحًا، تشمل ورشة "ديناميكية العمل الجماعي" التي تقدمها ألكسندرا كازازو من بولندا، وتستمر حتى الثالثة والنصف عصرًا، وورشة "النقد والمسرح المعاصر" مع ستاثيس باتسيليديس من اليونان حتى الواحدة ظهرًا، بالإضافة إلى ورشة "القناع والكوميديا" التي يقدمها البسيونيون من إيطاليا حتى الرابعة عصرًا.

يحتضن المجلس الأعلى للثقافة ندوتين، تبدأ الأولى في العاشرة صباحًا لتكريم المخرج د. هناء عبد الفتاح في إطار محور “رد الجميل” يشارك فيها د. مدحت الكاشف، د. عبير فوزي، د. هنادي عبد الخالق، ويدير الجلسة د. إنجي البستاوي، بينما تعقد الجلسة الثانية من الثانية عشرة والنصف ظهرًا حتى الثانية والنصف مساءً، وتشهد لقاءً مفتوحًا مع البروفيسور باتريس بافيز من (فرنسا) فيما يدير الجلسة د. خالد أمين من (المغرب).

وتنطلق العروض المسرحية في السادسة مساءً بثلاثة عروض متزامنة: “رماد (من زمن الفتونة)” من مصر على مسرح الجمهورية، و”قد تطول الحكاية” من السعودية على مسرح ميامي، و”The Space is Us” من اليونان على مسرح السلام.

وفي الثامنة مساءً تُعرض ثلاثة عروض أخرى: “Hamlet Machine” من أرمينيا على مسرح متروبول، و”روضة العشاق” من تونس على مسرح الفلكي، و”Postales Rotas (Broken postcards)” من إسبانيا على مسرح الهناجر.

أما العروض الختامية في العاشرة مساءً فتشمل “الفانوس” من الإمارات على مسرح الطليعة بقاعة زكي طليمات، و”#NotI” من رومانيا على مسرح الغد، و”علكة صالح” من الإمارات على مسرح السامر، بحضور لجنة التحكيم الدولية.