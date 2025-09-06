رئيس حكومة العراق يأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في شبهات تهريب النفط

أمر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتأليف لجنة تحقيق عالية المستوى من الجهات المختصة للتحقيق في المعلومات الواردة حول وجود شبهات فساد تتعلق بتهريب النفط الخام والمنتجات النفطية سواء في الموانئ العراقية أو ضمن المياه الإقليمية.

وشدد السوداني في بيان صحفي على عدم التهاون في هذا الملف، وأن تقدم اللجنة توصياتها، بعد استكمال التحقيقات، إلى مجلس الوزراء لإتخاذ الإجراءات الملائمة وفق القانون، وبما يضمن دعم الاقتصاد الوطني وحماية المال العام.

وكان المدير العام لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) علي نزار قد نفى أن تكون الشركة متورطة في عمليات تهريب النفط الخام والمنتحات النفطية عبر المياه الإقليمية العراقية شمالي الخليج أقصى جنوبي محافظة البصرة.