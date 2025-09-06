قال المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن عودة ارتفاع أسعار الذهب ترجع إلى القفزات التاريخية وغير المسبوقة في السوق العالمي، بعد أن تجاوز سعر الأونصة حاجز 3500 دولار.

وأضاف، خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الشمس»، أن السعر المحلي يرتبط بنظيره العالمي بنسبة تتجاوز 95% من معادلة التسعير، فيما تخضع النسبة المتبقية (5%) لعوامل العرض والطلب داخل السوق.

وأشار إلى أن تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه انعكس بشكل مباشر على أسعار الذهب، موضحًا: «لو لم ينخفض الدولار إلى مستوى 48 جنيهًا، وظل فوق الخمسين كما كان، لكان سعر جرام الذهب عيار 21 قد وصل إلى 5000 جنيه بالفعل».

وتوقع رئيس شعبة الذهب استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة حتى نهاية العام الجاري، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل عالمية، أبرزها التوترات الجيوسياسية المستمرة، والتوجه المتوقع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية لخفض أسعار الفائدة، بجانب تحول المستثمرين إلى الذهب باعتباره الملاذ الآمن.

ولفت أيضًا إلى أن توجه بعض البنوك المركزية الكبرى، مثل البنك المركزي الصيني، لشراء كميات ضخمة من الذهب ساهم في زيادة الطلب العالمي ورفع الأسعار.

ووجّه ميلاد نصيحته للمواطنين قائلا إن قرار البيع يظل «قرارًا شخصيًا» يتوقف على الحاجة الفعلية للسيولة النقدية، لكنه شدّد في الوقت ذاته: «لا أنصح ببيع الذهب حتى لو وصل سعر الجرام إلى 5000 جنيه، إلا إذا كان هناك هدف واضح من وراء البيع»، مؤكدًا أن الذهب يظل «الملاذ الآمن» على المدى الطويل.