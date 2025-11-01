نقيب الصحفيين الفلسطينيين: نتنياهو العدو الرئيسي للسلام ومكانه الطبيعي خلف القضبان

أكد نقيب الصحفيين الفلسطينيين وعضو البرلمان العربي النائب ناصر أبو بكر، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكاب خروقات جسيمة وجرائم حرب متواصلة في قطاع غزة، مشيرا إلى استشهاد أكثر من 100 فلسطيني من الأطفال والنساء خلال الأيام الأخيرة، وهو ما يعكس مخططًا مدروسًا تنفذه حكومة الاحتلال ضمن سياسة ممنهجة لإدامة العدوان والإبادة.

وقال أبو بكر، في تصريح لـ"الشروق"، إنه رغم التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل خرقه بشكل متكرر كما اعتدنا في جميع الاتفاقات السابقة، ما يؤكد أن هذا الكيان لا يحترم أي التزامات أو مواثيق دولية.

وطالب أبو بكر، المجتمع الدولي وجميع رعاة اتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة الإدارة الأمريكية، بالضغط الفوري والفعّال على إسرائيل لوقف هذه الحرب نهائيًا، لأنها تشكل خطرًا حقيقيًا على الأمن والاستقرار في المنطقة العربية ككل.

وأضاف نقيب الصحفيين الفلسطينيين، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو هو العدو الرئيسي للسلام والاستقرار، داعيًا إلى محاسبته أمام المحكمة الجنائية الدولية، قائلاً: "مكان نتنياهو الطبيعي هو خلف قضبان المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبته على الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني".

وفيما يتعلق بقرارات لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، أوضح النائب ناصر أبو بكر، أن البرلمان العربي أكد خلال جلساته استمرار الدعوى المقدمة أمام المحكمة الجنائية الدولية باسم البرلمان، إلى جانب مواصلة الدعم السياسي للقضية الفلسطينية، وتشكيل فريق للتواصل الدولي يهدف إلى الضغط على الدول غير المعترفة بدولة فلسطين للاعتراف بها رسميًا.

وأشار إلى أن اجتماع البرلمان العربي الخميس الماضي شهد استقبال رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، حيث جرى بحث تنسيق الجهود المشتركة لدعم الحقوق الفلسطينية، كما تم تأييد موقف دعم تولي الحكومة الفلسطينية الشرعية إدارة قطاع غزة، بما يضمن وحدة الأرض والقانون والسلطة الفلسطينية.

وأكد أبو بكر، أن رئيس البرلمان العربي والنواب العرب يولون القضية الفلسطينية أهمية استثنائية، موضحا أن النقاشات داخل الجلسات حولها تكون واسعة ومعمقة.

كما كشف عن بحث البرلمان العربي سبل تنظيم زيارة إلى قطاع غزة عبر معبر رفح فور فتحه، للاطلاع ميدانيًا على حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الإبادة الجماعية المستمرة.

وأشاد أبو بكر بالجهود المبذولة لتكريم الصحفيين الشهداء وتوثيق جرائم الاحتلال بحق الإعلاميين، مؤكدًا أن العمل لمحاسبة قادة الاحتلال سيستمر حتى بعد توقف الحرب، مضيفًا: "نحن لن نتوقف عن ملاحقة كل من ارتكب جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى رأسهم نتنياهو، حتى تتحقق العدالة وينال الجميع جزاءهم".