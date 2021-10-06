تقرير فلسطيني: قوات إسرائيلية تستهدف صيادين ومزارعين في غزة

استهدفت قوات إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بالرصاص وقنابل الصوت مراكب لصيادين قبالة بحر مدينة غزة، ومزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، أن زوارق حربية إسرائيلية أطلقت الرصاص وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو ستة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، ما أدى إلى تضرر مركب صيد على الأقل، ومغادرة الصيادين إلى الشاطئ.

كما استهدفت القوات مزارعين وهم في أراضيهم شرق بلدة خزاعة شرق خان يونس، وأرغمتهم على تركها، ومغادرة المكان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

ولم يصدر بعد أي تعليق من الجانب الإسرائيلي.