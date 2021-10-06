القوات المسلحة العراقية تؤكد جاهزيتها لتأمين الانتخابات وحماية المراقبين الدوليين

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الأربعاء، جاهزية القوات المسلحة لتأمين العملية الانتخابية وحماية المراقبين الدوليين.



ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي قوله، إن قيادة العمليات المشتركة واللجنة الأمنية العليا للانتخابات أكملتا استعداداتهما لتأمين الانتخابات فتم نشر وتوزيع القطاعات الأمنية في مراكز الاقتراع والمباشرة بالأطواق الأمنية، وغلق المراكز الانتخابية، ومنع أي شخص من الدخول إليها إلا يومي الانتخاب الخاص والعام.



وأوضح الخفاجي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل عمل المراقبين الدوليين، وتوفير الحماية لهم للوصول إلى مراكز الاقتراع، مشير إلى أن مفوضية الانتخابات حددت أماكن مراكز التصويت الخاص للقوات المسلحة الذي سيكون يوم الجمعة المقبل.