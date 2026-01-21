سياسي ألماني: أوروبا معتمدة أمنيا على الولايات المتحدة

حذر رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي المحافظ في ألمانيا، ينس شبان، من انتهاج مسار تصعيدي في الخلاف القائم مع واشنطن حول جرينلاند، مؤكدا أهمية الولايات المتحدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي وألمانيا.

وقبل الظهور المرتقب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال شبان في مقابلة مع محطة "دويتشلاند فونك" الألمانية: "نحن نعتمد على الولايات المتحدة في قضايا الأمن"، مشيرا في ذلك إلى قضايا المشاركة النووية وأوكرانيا وروسيا وكذلك المعلومات الاستخباراتية.

وأوضح شبان أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يكونان أقوى معا، وقال: "ولهذا من المنطقي للغاية محاولة تجنب التصعيد. وإذا لم يكن بالإمكان تجنبه، فيجب أن نكون مستعدين له".

كما دعا رئيس لجنة الشئون الخارجية في البرلمان الألماني، أرمين لاشيت، إلى التحلي بضبط النفس، موصيا بانتظار خطاب ترامب في دافوس أولا.

وقال السياسي المنتمي للحزب المسيحي الديمقراطي في تصريحات للقناة الثانية في التلفزيون الألماني "زد دي إف": "إطلاق تصريحات طائشة الآن ومحاولة الظهور بمظهر البطل، هذا تحديدا هو الأمر الخاطئ"، مشيرا إلى أن الخطر يكمن في احتمال أن يسحب ترامب الدعم لأوكرانيا بشكل كامل، وقال: "الأهم بالنسبة لنا نحن الأوروبيين هو أن نساهم حقا في التوصل إلى سلام عادل لأوكرانيا".

ويبحث الأوروبيون عن رد على تهديد ترامب بفرض رسوم جمركية على ألمانيا ودول أخرى إذا لم توافق الدنمارك على بيع جرينلاند للولايات المتحدة. ويزعم ترامب أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جرينلاند لأسباب أمنية.