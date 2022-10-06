 جهاز الأمن السويدي: التفجيرات هي السبب في تسريبات خطي نوردستريم - بوابة الشروق
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جهاز الأمن السويدي: التفجيرات هي السبب في تسريبات خطي نوردستريم

د ب أ
نشر في: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 2:39 م | آخر تحديث: الخميس 6 أكتوبر 2022 - 2:39 م

أشار جهاز الأمن السويدي إلى أن التفجيرات هي السبب وراء الضرر الذي لحق بنظام خطوط أنابيب نورد ستريم في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال جهاز الأمن في بيان، إن اكتمال التحقيقات "أكد على شبهة التخريب الجسيم".

وأضاف أنه خلال التحقيق تم مصادرة بعض الأشياء من موقع الجريمة.

وكانت مراصد تحت مياه البحر قد سجلت انفجارات قوية يوم 26 سبتمبر الماضي، وهو نفس اليوم الذي شهد انخفاض الضغط في خطي نوردستريم 1 ونورد ستريم 2.

ووقع التسرب في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين للسويد والدنمارك.


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