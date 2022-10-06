واشنطن تدين الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية وتدعوها للكف عن الاستفزازات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية عملية الإطلاق الصاروخي التي نفذتها كوريا الشمالية اليوم الخميس، ودعت بيونج يانج إلى الكف عن "الاستفزازات".

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، في تصريحات صحفية: "ندعو كوريا الشمالية إلى الكف عن المزيد من الاستفزازات والانخراط في حوار مستدام وموضوعي".

وأضاف: "التزاماتنا تجاه اليابان وجمهورية كوريا (الجنوبية) راسخة".

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه بحر الشرق اليوم الخميس غداة إعادة نشر حاملة طائرات أمريكية تعمل بالطاقة النووية في المياه.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها رصدت عمليتي الإطلاق من منطقة سامسوك في بيونج يانج بين الساعة 0601 و0623 صباحا بالتوقيت المحلي. ولم تقدم تفاصيل أخرى.

وجاءت عمليات الإطلاق بعد يومين فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا متوسط المدى فوق اليابان.