كيف تجري عملية فرز الأصوات بانتخابات الرئاسية؟ معاون رئيس الوزراء الأسبق يوضح

قال الدكتور عبد الله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق وأستاذ القانون الدستوري، إن الهيئة الوطنية العليا للانتخابات قدمت خارطة طريق زمنية دستورية قانونية محكمة لخطوات العملية الانتخابية كافة، متضمنة إعلان نتائج المرحلة الأولى وجولة الإعادة والطعون في إطار من النزاهة والشفافية.

ونوه خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الخميس، إلى إعلان قاضي رئاسة اللجنة؛ نتيجة عملية فرز الأصوات داخل كل لجنة انتخابية في حضور جميع مندوبي المرشحين، مشيرا إلى توقيع كل مندوب على صحة محضر الفرز.

وأضاف أن القانون يمنح الحق للمرشح الرئاسي بإحضار ممثل عن كل لجنة انتخابية للإشراف على العملية الانتخابية داخل اللجنة طيلة الأيام الثلاث وحتى موعد انتهاء عملية التصويت وبدء إجراءات الفرز وذلك في ضوء تحرير كل مرشح توكيل للمندوب.

وأشار إلى إعلان نتيجة كل صندوق علنا في حضور الجميع بما في ذلك مندوبي المرشحين وأيضا وسائل الإعلام، منوها أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعد الكيان الوحيد المنوط به إعلان النتيجة النهائية الرسمية.

ولفت إلى إعلان اسم المرشح الفائز بالانتخابات الرئاسية في حال حسم النتيجة من الجولة الأولى يوم 18 ديسمبر، في حين تعلن 16 يناير عند حدوث جولة إعادة بين المرشحين الأعلى أصواتا، مؤكدا أن الشعب والنخبة السياسية والثقافية والإعلامية على ثقة تامة في الهيئات القضائية.