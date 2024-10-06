استشهاد 21 وإصابة العشرات في قصف إسرائيلي لمسجد بدير البلح وسط غزة

استشهد 21 فلسطينيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، فجر اليوم الأحد، في هجوم جديد للجيش الإسرائيلي على النازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية في غزة أن الطائرات الإسرائيلية قصفت مسجدا يأوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، ما أدى إلى استشهاد 21 مواطنا وإصابة العشرات بجروح، وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

وأشارت المصادر إلى أن عددا من جثث الأطفال وصلت المستشفى مقطوعة الرأس، إضافة إلى عدد كبير من الإصابات الخطيرة.

وتواصل القوات الإسرائيلية هجماتها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41 ألفا و 825 مواطنا، وإصابة 96 ألفا و 910 آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال هناك آلاف المفقودين تحت الأنقاض.