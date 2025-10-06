اتحاد الشغل في تونس يعلن إضرابا عاما بقطاع التعليم الثلاثاء

أعلن الاتحاد العام للشغل في تونس، اليوم الاثنين، عن إضراب عام في قطاع التعليم الأساسي، في تحرك جديد للمنظمة النقابية الأكبر في تونس.

وتطالب نقابة التعليم بزيادة في أجور المعلمين، لمجابهة الارتفاع الكبير للأسعار وتعديل التوقيت المدرسي وتحسين البنية التحتية للمدارس.

وأحدث تحرك للمنظمة النقابية بعد سلسلة من الاحتجاجات في الشارع في أغسطس الماضي، في أعقاب توتر مع السلطة.

واحتج الاتحاد ضد تعطل المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة واعتداءات على مقره المركزي من قبل متظاهرين مؤيدين للرئيس قيس سعيد، بدعوى مكافحة الفساد.