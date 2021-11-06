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دفن جثة طفل غرق في ترعة بالشرقية

أرشيفية
أرشيفية
فاطمة علي
نشر في: السبت 6 نوفمبر 2021 - 10:42 ص | آخر تحديث: السبت 6 نوفمبر 2021 - 10:42 ص

صرحت جهات التحقيق بقسم شرطة أول الزقازيق بالشرقية، بدفن جثمان طفل؛ بعدما لقي مصرعه إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر مويس بالزقازيق.

وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بسقوط طفل غارقًا في مياه ترعة بحر مويس بالقرب من منطقة كوبري الشبان بالزقازيق.

تم انتشال الجثمان، وتبين أنه لطفل يُدعى يوسف، 12 سنة، مُقيم بشارع فاروق بالزقازيق، وأنه سقط في المياه أثناء محاولة اصطياد سمك من مياه الترعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن.

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