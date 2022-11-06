ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة في تنزانيا إلى 19 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة في بحيرة "فيكتوريا" أثناء محاولتها الهبوط في مطار بوكوبا شمال غرب تنزانيا، في وقت سابق اليوم، إلى 19 قتيلًا.



وذكرت هيئة الإذاعة التنزانية الحكومية (تي بي سي) على موقعها الإخباري أنه تأكدت وفاة 19 شخصًا في حادث تحطم الطائرة التابعة لخطوط (بريسجين آيرلاينز)، والذي وقع في وقت سابق اليوم في منطقة كاجيرا.



وبحسب الهيئة، كانت الطائرة في طريقها من داريس إلى بوكوبا في منطقة كاجيرا عندما تعرضت للحادث وعلى متنها 43 شخصًا.



وكانت تقارير قد أفادت في وقت سابق بأن 3 من ركاب الطائرة لقوا مصرعهم فيما تم إنقاذ 15 آخرين بعد سقوطها في بحيرة فيكتوريا التي يقع المطار على ضفافها؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.